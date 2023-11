Carmen Tía Alia visita Más Vale Sábado para resolver todas las dudas sobre el huevo. "¿Se pueden congelar?", le pregunta Boris Izaguirre, a lo que la chef responde: "Sí, se pueden congelar cocidos y se pueden congelar crudos". Pero a los seis meses pierden sus propiedades.

En el caso de que sean crudos, "tendríamos que batirlos" o bien "congelar la yema batida por un lado y la clara por otro", ya que la clara "no hace falta batirla, pero la yema sí. Además, Carmen Tía Alia recalca la importancia de "hacerlo en un recipiente lo suficientemente grande, porque "si congelamos un huevo con la cáscara explotaría".

Sin embargo, lo que no recomienda es congelarloscocidos porque, "aunque podemos meterlos en el congelador bien envueltos en papel film para que no les entre el frío y no se estropeen, pierden muchísimo en textura". Y, es que, "la clara se queda gomosa". "Yo no los recomiendo, pero se puede hacer", sostiene. Eso sí, habría que hacerlo "siempre sin cáscara".