Jordi Évole ha indagado sobre la gran acogida que tienen cada una de las novelas que publica la española Megan Maxwell, novelas románticas y eróticas que enganchan a millones de lectoras, principalmente mujeres. Los libros, según cuentan sus propias lectoras, han conseguido revivir la vida sexual de muchas de ellas y las han ayudado a romper tabús y miedos en torno al sexo.

Megan Maxwell ha vendido ya más de cinco millones de copias, y tal y como ha confesado en la entrevista recibe "un euro y pico" de beneficios por cada una de sus obras. Y además de lo económico, la vida le ha cambiado a la escritora a raíz de su gran éxito y de haberse convertido en todo un icono pop con su fenómeno fan que ha llegado a sorprenderla en más de una ocasión. Como cuenta en el vídeo que sigue a estas líneas, en una ocasión "la gente empezó a chillar", pensó que por la calle iba algún futbolista y resultaba que la gente la buscaba a ella.

Pero el camino de la literatura no siempre ha sido fácil para Maxwell, ni siempre ha sido tan bien recibida como ahora por las editoriales. Y es que la escritora tardó más de 12 años en conseguir que las editoriales publicaran sus novelas y recibió 70 'noes' hasta lograr un 'sí'. El motivo, como ha explicado durante la entrevista, era porque le decían que debía "rebajar el carácter de los personajes femeninos", en muchas ocasiones, empoderados

Pero precisamente, su éxito reside en parte en que sus protagonistas son "mujeres empoderadas, no pavas tontas". Así lo creen al menos algunas de sus lectoras, con las que se ha reunido el presentador Jordi Évole, y que definen a los personajes femeninos como "mujeres reales" y "empoderadas".

Como el público es prioritariamente femenino, a Megan Maxwell le molesta que haya quien defina a sus novelas eróticas como "porno para mamás" y consideran que lo hacen para "dejar mal" a las mujeres. "El porno para hombres lleva existiendo toda la vida y nunca lo llamaron 'porno para papás'", reflexiona la escritora durante la entrevista.

También las lectoras de las novelas eróticas de Megan Maxwell se defienden de quienes las llaman "analfabetas" o las juzgan por estas lecturas. De hecho, como ha contado Jordi Évole, le costó encontrar mujeres que quisiesen participar en el programa. "A mí me daba vergüenza", reconoce una de las lectoras. "Me sentía como juzgada, no puedo hablar de estas cosas", añade, pero al final no pudo resistirse a perderse la experiencia de estar en Lo de Évole.

A pesar de todo, las lectoras de Meghan Maxwell reconocen que leer sus libros les ha hecho perder la vergüenza a la hora de hablar de sexo y reivindican lo importante que es la información sexual en los jóvenes, incluidos sus propios hijos. Sobre ello, una lectora confiesa que les ha explicado "cómo se hace una paja" y otros temas sobre sexualidad.

Por otro lado, durante su charla con la escritora, Jordi Évole no ha dudado en preguntarle cuál sería para ella un final perfecto de la entrevista. Megan Maxwell tampoco se lo piensa y empieza a relatar: "Entonces el presentador de 'ojitos' azules tras mirar eternamente a la escritora de 'ojitos' verdes, se dieron una oportunidad. Salieron por la puerta y pensaron en el más allá". Puedes ver como se desarrolla el final, con sorpresa incluida, en el siguiente vídeo.