La mejor manera de conocer la obra de Megan Maxwell es preguntar a sus lectoras. Jordi Évole se ha reunido con varias de ellas para preguntarles qué es lo que les ha cautivado de estas novelas eróticas.

"Megan, si no la has leído nunca es la que te va a hacer que quieras devorar todos los libros. Te despierta las ganas de leer", explica una de sus lectoras que además añade que lo que más le interesa son las protagonistas de las novelas: "Son muy reales, no son una tonta pava que todo se lo hacen. Son mujeres empoderadas".

"Cuando empecé a leerla pensé, vaya novela de degenerados", confiesa otra de las lectoras. "No era lo normal, lo que a ti te habían educado desde joven", continúa esta seguidora, puedes ver las opiniones de todas las lectoras en el vídeo superior de la noticia.