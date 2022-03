La autora de novelas cómicas, románticas y eróticas Megan Maxwell es la protagonista de 'Lo de Évole' de este domingo. Por eso, Jordi Évole no ha querido desaprovechar la oportunidad para consultarle como sería para ella un final perfecto para esa entrevista.

"Entonces el presentador de 'ojitos' azules tras mirar eternamente a la escritora de 'ojitos' verdes, se dieron una oportunidad. Salieron por la puerta y pensaron en el más allá", empieza relatando la escritora sobre cómo sería su final. Pero Évole no tarda en replicar burlón, porque asegura que no se ha fijado bien en él, si supone que son azules sus ojos. Puedes ver como se desarrolla el final, con sorpresa incluida, en el vídeo superior de esta noticia.

En este programa también se ha explorado la obra de la aurora a través de sus lectoras. Jordi Évole se ha reunido con varias de ellas para preguntarles qué es lo que les ha cautivado de estas novelas eróticas.

"Son muy reales, no son una tonta pava que todo se lo hacen. Son mujeres empoderadas", explica una de las mujeres. Además, cuando Évole les pregunta sobre cómo son personajes masculinos ellas responden "potentes" y "con carácter".

"Empodera a la mujer, ella es la primordial", asegura una de las lectoras resaltando los puntos fuertes de estos relatos. El placer de la mujer está en el centro, lo importante es que "ella disfrute". También aseguran que les gustan porque aprenden cosas nuevas como las del siguiente vídeo.

Megan ha revivido la vida sexual de miles de mujeres

Algunas de sus lectoras le confiesan a Évole que tal es la excitación que les produce que en muchos casos despiertan a la persona que tienen más a mano, en muchos casos sus parejas. "Lo tenía seco, pero seco literal", cuenta una de las mujeres.

Asimismo, sus alumnas más aventajadas se han atrevido a realizar algunas de las escenas que cuenta en sus novelas. "Mi ilusión es que me empotre contra la pared", afirma una de ellas otra cuenta que tras leer estas novelas se decidió a probar que "le anudaran las manos". Incluso una de ellas le echó chocolate caliente a su pareja y el resultado no fue el esperado: "Lo queme vivo", concluye esta lectora.

Hablamos de sexualidad

En el encuentro con las lectoras, además de hablar de la autora y sus novelas, saca a la luz otros temas como la sexualidad y la información que tienen los más jóvenes sobre ella. "Le preguntaron a mi marido que era una paja, y le dio vergüenza contestar", cuenta una de las lectoras que finalmente, ella se lo explicó a sus hijos.

Otro de los temas en que, por cierto, no logran ponerse de acuerdo es sobre si la gente folla lo suficiente. "Yo creo que sí, que la gente folla, los jóvenes sobre todo", afirma una de las mujeres. "Te estás equivocando, se folla muy poco", discrepan otras. "Yo creo que se folla, pero hay carencias afectivas", añade otra de las mujeres.

Sube la temperatura

Para ponernos en situación de cómo son estas novelas, nada mejor que leerlas. En el siguiente vídeo se puede ver y escuchar un fragmento subido de tono de una de las novelas de Megan Maxwell.

"Joder con la escena del párquing, Megan vas fuerte, ¿eh?", dice Évole tras la lectura de unas líneas de una de sus novelas.

Sale Megan Maxwell a escena

Megan Maxwell recuerda como empezó cuando todas las editoriales le decían que no. "Algunas me decían que los personajes de mujeres que escribía tenía mucho carácter que tenía que rebajar", asegura la autora que cuenta que era una de sus líneas rojas, prefería no publicar a cambiar a sus mujeres.

En la actualidad Maxwell ha vendido más de 5 millones de libros. Con la saga 'Pídeme lo que quieras' vendió un millón de libros, dato que Jordi Évole equipara en la entrevista a las ventas de 'Patria' la exitosa novela de Fernando Aramburu.

¿Cómo hace Megan sus novelas?

"Tengo mucha imaginación, hoy en día existe una cosa que se llama 'San Google' que te cuenta muchas cosas y tengo amigos y amigas que me cuentan sus experiencias", explica Megan Maxwell sobre su proceso de documentación. La autora hace búsquedas el Google como las siguientes: "Orgía caliente o trío sobre una silla, trío en la bañera o trío en una cama", para poder describir con más precisión estas escenas en sus novelas.

Esta conversación le lleva a Évole a preguntar por el mundo 'swingers'. "El mundo 'swingers' es el mundo de intercambio de parejas", explica la Megan Maxwell que confiesa que nunca ha ido, pero le pregunta a Évole: "¿Vamos?".