Jordi Évole se reúne con alguna de las lectoras de Megan Maxwell, aunque asegura que les ha costado bastante conseguir a seguidoras de la autora que quisieran dar la cara. Évole explica que "había un punto de vergüenza" por reconocer que leen este tipo de novela erótica.

"A mí me daba vergüenza", reconoce una de las lectoras. "Me sentía como juzgada, no puedo hablar de estas cosas", añade, pero al final no pudo resistirse a perderse la experiencia de estar en el programa. Las lectoras cuentan una anécdota en la que Megan ganó un premio y los otros escritores le dijeron que "ella escribía para analfabetas". Pero sus lectoras no dudan en defenderla y en recomendarla siempre que tienen la oportunidad. Puedes ver sus reacciones en el vídeo superior de esta noticia.