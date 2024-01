Jordi Évole comenta que parece que C. Tangana ha vivido "muchas vidas" con solo 33 años, tras lo que el artista reconoce que se exige, pero que está "estoy encantado". "A mí lo que no me gustaba era que me viniese Vanessa, que era la encargada, y me dijera que yo hacía el cierre y me iba a quedar sacando papelitos hasta las 12 de la noche". "¿La encargada de qué?", le pregunta entonces el presentador, tras lo que C. Tangana le explica que lo era del restaurante de comida rápida donde trabajó antes de saltar a la fama.

Así, el artista español cuenta que le "mangaron horas" y que incluso llegó a ir a juicio. "Me deben, por lo menos, 600 euros de horas, y llegué a juicio", indica, tras lo que Évole bromea con que ahora le "iría muy bien ese dinero" para su película. "Hombre, con 600 euros no veas. Y es que en aquel entonces mi nómina mensual era de 350 pavos con un contrato de fin de semana", recuerda, al tiempo que denuncia que le hicieron un contrato de "15 horas" y luego tenía que trabajar "otras 15 complementarias".

En este sentido, el compositor señala que "era una excusa para no pagar horas extra". "Ahí sí que estaba jodido. ¿Ahora, por hacer una película? Ahora estoy encantado, y me rayaré y todo eso, pero eso sí que era sufrir", manifiesta el artista, que pide de forma tajante que si a alguien le gusta su música, no vuelva a comer en ese restaurante. "Esto ya sabes que va muy bien, sobre todo, cuando trabajas en algo donde vives de los anunciantes", ironiza entonces Évole.