La sorpresa de Jordi Évole con un titular sobre Fernando Simón: "¿En serio compararon tu salario con el de Messi?"

"Me hace gracia"

Fernando Simón ha destacado un titular de prensa que, en sus palabras, le ha hecho "gracia". Un titular de todos cuantos ha habido sobre él, en especial durante la pandemia, en los medios de comunicación. Uno sobre su salario. Sobre el suyo... y el de Leo Messi.

"Titular que me ha molestado no, pero el que más gracia me ha hecho fue uno que era 'los salarios de Fernando Simón y Messi', o con Messi primero, que gana más que yo", dice.

Algo que ha despertado sorpresa en Jordi Évole. "¿En serio compararon tu sueldo con el de Messi?", pregunta, con respuesta de Simón: "Qué se va a comprar, pero han puesto nuestros salarios en el mismo saco".