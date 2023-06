Jordi Évole ha enfrentado a Pedro Sánchez a sus contradicciones sobre los acuerdos de Gobierno. El presidente afirmó antes de ser elegido que no pactaría con Bildu y que la condena a los líderes independentistas suponía "su íntegro cumplimiento". Palabras que cuatro años después se desmontan con hechos.

Sin embargo, Pedro Sánchez se ha defendido de las críticas. "Mentir significa decir algo a sabiendas de que no es verdad con el propósito de engañar. Mentir es el 11 de marzo y ETA. Rectificar o reconocer errores como nosotros hemos reconocido es una cosa bien distinta".

En este sentido, ha indicado que es "evidente" que ha cambiado su posición sobre la política que había que seguir en Cataluña, y ha explicado los motivos: "Lo he reconocido, y lo he hecho por una causa mejor que es la convivencia".

Asimismo, ha reiterado que no ha gobernado con Bildu, y que simplemente han llegado a acuerdos parlamentarios: "Me separa una distancia abismal y eso hace que en Euskadi nos entendamos de una manera estratégica con el PNV y no con esta formación política. Cosa distinta es que nosotros, por leyes parlamentarias, pactemos con una formación política u otra", ha insistido tras afirmar que no se avergüenza de haber llegado a esos acuerdos para permitir la puesta en marcha de algunas medidas sociales y económicas.