Pedro Sánchez ha reconocido en Lo de Évole que ha cometido un error durante la legislatura: no haber sido capaz de detectar cómo se estaba "caricaturizando" su imagen y generando el concepto "sanchismo". Así, tras escuchar las contundentes declaraciones de José Luis Rodríguez Zapatero sobre cómobajo su mandato se acabó con la banda terrorista ETA, el presidente del Gobierno ha justificado su falta de enfrentamiento ante las críticas afirmando que "la ciudadanía quiere saber lo que hacemos, no con quién lo hacemos".

"Yo no he insultado a nadie, no he descalificado a nadie, he tratado de hacer un debate político, que es lo que demandan los ciudadanos, hablar de lo que hacemos, no de con quién lo hacemos" ,ha aseverado el presidente del Gobierno, que ha indicado que pactaría con cualquier partido político porque "lo importante es el qué, no es para quién".

En este sentido, ha recordado cuando el diputado 'popular' Alberto Casero permitió la aprobación de la Reforma Laboral por una equivocación. Puedes escuchar su reflexión en el vídeo principal de esta noticia.