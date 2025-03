Rufián desvela la anécdota de Marta Ferrusola y la peletería de sus padres: "A veces nos pedía abrigos de pieles que no eran legales"

Gabriel Rufián se crio en un taller de peletería. Sus padres cosían abrigos y demás piezas de ropa para las tiendas y el político ha desvelado a Jordi Évole una anécdota que su madre le contaba siempre sobre Marta Ferrusola, empresaria y mujer de Jordi Pujol.

"Mi madre siempre me ha explicado la anécdota de (Marta) Ferrusola, que iba a pedirles abrigos de piel. Que iba a la tienda y ellos al taller a decir que tal señora, que era Ferrusola, quiere tal abrigo. Y, a veces no eran de pieles que no eran legales digamos, de animales que no eran legales", explica.

Eso sí, Rufián ha matizado que Ferrusola no sabía si "desconocía" que esos abrigos eran de pieles ilegales o no.