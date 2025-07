Ricky Rubio, sobre cómo era la "responsabilidad" de ser jugador profesional con 14 años: "No lo cambiaría, pero no tuve adolescencia"

El jugador, matizando que no cambiaría lo que vivió, ha lamentado todas las cosas que se perdió cuando era adolescente por jugar al baloncesto, como no poder vivir ciertos momentos con sus amigos.

Con solo 14 años, Ricky Rubio debutó en la ACB y, en apenas un año, ya era un asiduo del primer equipo y hacía vida de jugador profesional. Un camino del que no se arrepiente, pero, a la vez, lamenta que le haya impedido vivir ciertos momentos con sus amigos como un adolescente normal.

"No tuve adolescencia. No lo cambiaría por lo que viví, pero sí me hubiera gustado vivir con esas gafas (de verlo todo bonito) un poco más. Con 14-15 años empecé esa responsabilidad donde no fui al viaje de fin de curso, no he tenido fines de semana y pasaban las cosas allí. Los amigos venían el lunes al colegio y contaban mil cosas", confiesa a Jordi Évole.

En cambio, a él le veían por la tele y no solía poder contar lo que había vivido. Además, asegura que empezaron a tratarle "un poco diferente", algo que no le gustaba.

"En Badalona hay una discoteca y puedes ir al tardeo. Ibas allí y pasaban mil cosas. Llegaban el lunes (sus compañeros de clase), contaban las historietas y yo no sabía ninguna. No me arrepiento, porque ese es el esfuerzo que tienes que hacer, pero creo que se apretó un poco el ser profesional tan joven", sentencia.

*Puedes disfrutar de la entrevista de Jordi Évole a Ricky Rubio ya en Atresplayer