Ricky Rubio: "Si ahora repaso mi carrera, no estoy satisfecho porque nunca ha sido suficiente"

Ricky Rubio nunca se creyó todo lo que decía la prensa o los aficionados bueno de él. Con Jordi Évole ha reflexionado que precisamente eso le hizo que no se le subiera a la cabeza la fama o confiarse por haber llegado tan lejos, pero, al mismo tiempo, se convirtió en una mentalidad que le ha llevado a pensar que "nunca ha sido suficiente".

"He tenido una base y me he criado con unos valores que me han podido servir, pero que juegan también en mi contra.. Es muy bueno para los demás, pero para ti mismo es una lucha constante. El has llegado pero no te lo creas porque vas a dejar de aprender", confiesa.

Una mentalidad que también extrapoló a los partidos: "Yo, cuando salgo a la pista, siempre pienso que voy a perder y así siempre me exijo para poder ganar".

Ahora bien, afrontar su situación de esta manera le complicó el creerse los éxitos que fue cosechando: "Con estos mecanismos es muy difícil y, al final, es un autosabotaje que nunca me ha dejado triunfar. Si ahora repaso mi carrera, no estoy satisfecho porque nunca ha sido suficiente".

