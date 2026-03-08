Lola Herrera: "Algunos hombres se ofrecían a 'ayudarme' como ellos entendían que tenían que ayudar a una mujer tras un fracaso sexual"

En 'Función de noche', la película sin guion entre Lola Herrera y Daniel Dicenta, la actriz sacó a la luz todo cuanto la estaba matando por dentro: la culpa, las infidelidades de Dicenta, el no haber tenido un orgasmo en toda su vida... Los hombres que le escribían cartas se ofrecieron a 'ayudarla' en esto último.

En 1981, el año del 23F, Lola Herrera y Daniel Dicenta protagonizaron Función de noche, una película que fue un experimento audaz, sin guion, sin personajes inventados; allí solo había dos personas exponiendo su vida íntima frente a cámaras ocultas, en conversaciones privadas tras las funciones de teatro (deCinco horas con Mario) de Lola. Un proyecto pionero que exploraba el matrimonio, la insatisfacción y la frustración en un país que apenas comenzaba a hablar de estos temas, y que Lola recuerda como una experiencia emocionalmente intensa y liberadora.

La película no se centraba únicamente en la insatisfacción sexual, sino en la complejidad emocional de una pareja. Es por ello que Lola sigue lamentando aún hoy, a sus 90 años, que "lo que quedó" de ella "no fue el desencuentro de dos seres humanos a lo largo de su relación": "Lo que quedó fue el orgasmo". "La película no se trataba de eso. Ni mucho menos. Era de dos personas que lo habían pasado muy mal. Era una pareja hablando de sus fracasos", explica en Lo de Évole.

Para la actriz, Función de noche fue un llanto de honestidad emocional que abrió un debate en la sociedad sobre la autenticidad en las relaciones y dejó una huella que sigue siendo relevante más de 40 años después: "Me parecía que era un grito que podía valer a alguien".

Y así fue. La veterana actriz aún conserva las cartas que le llegaron de las personas que vieron aquella película. La mayoría eran de mujeres que habían pasado o estaban pasando por lo mismo que ella. Sin embargo, dice con ironía, también había cartas de "muchos hombres comprensivos" que querían 'ayudarla'. "Eran tan distintas a las de las mujeres...", señala.

Las de ellas estaban repletas de "complicidad". Las de los hombres eran "paternalistas". "Ellos decían que querían ayudar a una mujer que había pasado por todo eso, como ellos entendían que había que ayudarme, supongo. Que mi fracaso sexual pues que a lo mejor tenía (remedio)", explica.

"No han entendido nada"

"No han entendido nada. Es una ingenuidad pensar que una mujer no sabe lo que es un orgasmo. La masturbación existe desde que hay una edad. Eso yo creo que en la prehistoria también, ¿no? O sea, que es una cosa natural", comenta. Ella sí sabía lo que era un orgasmo, pero no con su marido.

Lola recalca: "Yo daría un grito para que ninguna mujer pasara por eso". "Yo creo que las cosas no cambian mucho en los tiempos, aunque, ahora, afortunadamente, existe el divorcio, el matrimonio no es para siempre. Te quiero decir que hay silencios que no duran tanto tiempo. Porque mi silencio duró, duró, duró mucho tiempo", reconoce.

Jordi Évole reconoce que cree que "sigue habiendo muchas mujeres que fingen un orgasmo para quitarse de encima una situación que, en aquel momento, pues ya te cansa o ves que la otra persona no atina...". "Yo creo que es mejor poner las cartas boca arriba. Ahora vivimos ya en un mundo donde hay otras libertades", insiste Lola. "Los tíos no lo pensamos eso, estamos convencidos de que somos unos máquinas, pero creo que a todos nos han fingido un orgasmo", comenta el presentador. La actriz asiente entre risas y recuerda que ella intentó hablarlo en todo momento con su pareja, pero que él no quiso escucharla.

