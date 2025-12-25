María Jesús Montero cuenta a Évole que vivió en una comunidad cristiana con 20 años: "Podíamos llegar a juntarnos 25 personas"

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda relató en el programa Lo de Évole que eran "cristianos, de izquierdas y un poco hippies" y recordó aquella experiencia como "una de las mejores" de su vida.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confesó en marzo a Jordi Évole que se fue "muy joven de casa, en torno a los 20 años, antes de terminar la carrera", a una comunidad cristiana.

"Me fui a vivir a una comunidad cristiana con mi grupo de amigos. Cada uno aportaba con lo que nos daban nuestros padres y cada uno estudiaba su carrera", relató en Lo de Évole. Montero contó que "era una casa abierta" en la que vivían "seis personas", pero podían llegar a juntarse "hasta 25 en diferentes momentos".

La ministra de Hacienda recordó aquella experiencia como "una de las mejores" de su vida y aseguró que "la repetiría siempre". Además, afirmó que eran "cristianos, de izquierdas y un poco hippies". "Conservo a mis amigas de entonces. Son mis amigas del alma", expresó Montero.

Montero destacó que lo hacía porque le "gusta mucho trabajar con jóvenes". "Yo iba de campamentos con jóvenes de las 3.000 viviendas, con realidades totalmente distintas a las que tenía en el día a día", subrayó entonces.

