Pepe Mujica llama "hijo de puta" a Putin y cuestiona el futuro de Europa: "Se dejó llevar por los gringos"

Pepe Mujica no se corta en su charla con Jordi Évole y llega a llamar "hijo de puta" a Vladímir Putin. Lo hace después de que el periodista le pregunte si a día de hoy hay causas que merezcan la pena en la lucha armada, con Mujica recordando que en la actualidad hay 52 guerras en el mundo.

"Hay gente que ha pasado toda la vida peleando. Todavía estamos en la prehistoria. Es increíble que tengamos que acudir a una guerra, la plata que tiramos, es increíble que seamos un animal tan inteligente y tan estúpido, pero es la realidad", afirma Mujica, que pone de ejemplo (en lo negativo) a Europa.

"Ha perdido personalidad Europa. No solo giró a la derecha, no tienen conservadores que vean lejos, ha cometido unos errores de liderazgo... Se están comiendo una guerra de pedo en Ucrania. Es increíble que Europa no se dé cuenta, se dejó llevar por los gringos. Hay que hacer una frontera desarmada en todos los lados, en toda Rusia. Hagan una franja desmilitarizada. A las grandes potencias no se le impone, se negocia. La que más pierde es Europa", valora.

Para Mujica el problema es China, a quien se les está "regalando un continente vacío". "Rusia es hija de un imperio crearon el capitalismo más mafioso que puede haber, pero es Rusia. Y se la está regalando a China", advierte.