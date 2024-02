Ana Belén se ha confesado en Lo de Évole sobre cómo fue su infancia como "niña prodigio". La artista recuerda que recibió su primera oferta para trabajar en el cine cuando acudía a cantar a la radio antes de ir al colegio. "Yo empecé con unas espectativas que no funcionaron, por suerte. A los 13 me ofrecen el primer contrato porque me habían escuchado en la radio. Es lo que hacían las productoras, me ofrecieron un contrato por cuatro años para cuatro películas", ha indicado en su charla con Évole.

Asegura que era lo que se hacía habitualmente en la época, pero en su caso no salió bien. "Cuando hice la primera película, después de que me prepararan con clases de canto y baile, la gente debía estar hasta los huevos de los niños prodigio porque no gustó nada", ha añadido.

Un largometraje sobre el que se ha atrevido a opinar el propio Évole: "La peli es un pestiño de cuidado. Una peli con una niña que el título le pones 'Zampo y yo' ya no es un buen título...", ha indicado. Puedes ver el momento en el vídeo principal de esta noticia.