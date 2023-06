"¿Usted tiene un problema de credibilidad?", ha planteado Jordi Évole a Pedro Sánchez. "Hay una cosa que tiene que quedar clara: mentir significa decir algo a sabiendas de que no es verdad con el propósito de engañar. Mentir es el 11 de marzo y ETA", ha respondido el presidente.

"Rectificar o reconocer errores como nosotros hemos cometido, y yo el primero, es otra cosa distinta", ha agregado Sánchez para reconocer seguidamente que ha cambiado su posición sobre la política en Cataluña "por una causa mejor: la convivencia".

El presidente reiterado, asimismo, que no ha gobernado con Bildu y solo han llegado a acuerdos parlamentarios. "Me separa una distancia abismal y eso hace que en Euskadi nos entendamos de una manera estratégica con el PNV y no con esta formación política. Cosa distinta es que nosotros, por leyes parlamentarias, pactemos con una formación política u otra", ha expresado tras afirmar que no se avergüenza de haber llegado a esos acuerdos para permitir la puesta en marcha de algunas medidas sociales y económicas.