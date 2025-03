El pánico de María León al estar encerrada en el coche de la Policía: "A gritos les digo que no me dejen ahí"

María León ha narrado todo lo que sucedió en Sevilla. En aquel incidente con la Policía en el que acaba detenida y en una celda. Ha sido en Lo de Évole, donde la actriz ha contado lo que sintió en el momento en que la dejan en el coche de las fuerzas de seguridad.

"No tenía el DNI, así que al coche. Jamás he montado en un coche de Policía. Yo tengo claustrofobia, y siento ese plástico delante. A gritos le digo a la chica que por favor no me deje ahí. Me mira, y me encierra. Empiezo a gritar en el coche", cuenta.

Y sigue: "Se abre la puerta y me bajo con angustia para coger aire. Se escucha, 'huye, huye'. No voy a huir, si no he hecho nada. Me fui para ellos, buscando ayuda. Tenía un ataque de ansiedad y no sé qué vieron, pero se tiraron tres personas encima mía".