En sus 30 años de carrera musical, Camela no ha gozado del reconocimiento a nivel de premios que sí que han tenido con el público, algo que los propios artistas no comprenden. "Nunca nos han nominado a un Grammy, ¿cómo te comes eso?", se pregunta Ángeles, que recuerda que una vez fueron invitados (para cantar) en una edición de los Premios Amigo, a lo que accedieron.

"Nuestro mánager por aquel entonces nos dijo: 'Ha costado, pero Camela va a estar por fin en los Premios Amigo'. Dijimos que si era porque estábamos nominados y no, para cantar. Y fuimos y cantamos, tan felices", cuenta Dioni.

"Hay preguntas que ni siquiera nosotros tenemos la respuesta", añade Ángeles. Después, escuchan las palabras que les dedicó Alaska en 2004, que lamentaba que el éxito de Camela "no cuenta" porque venden "millones de copias a la gente sencilla", algo que Camela ve como un halago.