Jordi Évole ha tirado de hemeroteca en su charla con Ángeles y Dioni para recordar qué se decía de Camela en sus comienzos en la música. La primera reseña que recogen es de 'La voz de Galicia', publicada en el año 2002, cuando decían que Camela tenía "menos probabilidades de vivir de la música que un sordomudo". Ángeles es breve y concisa con esta apreciación: "Dios le ha perdonado ya".

En 'La Razón', un periodista dijo que cuando su director le ordenó hacerles una entrevista, su siguiente frase fue: "¿Y yo con estos qué hago? ¿Atraco una gasolinera?". En 'El País', el entrevistador pasa toda la entrevista llamando 'Choni' a Dioni, algo que no sorprende a los artistas.

Por último, Évole lee el artículo que se escribió en una revista el año 2000, cuando en el que se dibuja cómo eran las personas que escuchaban a Camela en el extrarradio de Barcelona. "¿Has visto qué manera de faltar al respeto?", critica Ángeles. Para sorpresa de Camela, el artículo está escrito por el propio Jordi Évole.

"¿Fuiste tú? Capullo... ¿En serio? ¿Tú hablabas así?", responde Ángeles, con Évole explicando qué le llevó a escribir esas líneas sobre el público de Camela. "Aprovecho esta ocasión que me ha dado la historia para pediros disculpas", expresa el periodista, con Dioni añadiendo que no tiene por qué disculparse por este artículo: "Yo no me siento ofendido por esto".

"Estoy sudando de vergüenza", confiesa Évole, con Dioni quitando hierro a esta confesión del presentador: "Madre mía, Jordi, con cariño que te tengo y lo que yo te admiro... Se me ha caído un mito".