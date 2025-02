"Nunca me he tirado un pedo delante de una pareja": La confesión más íntima de Dani Martín en Lo de Évole

"Mi psiquiatra me dijo que tenía que encontrar a la chica que se tire los pedos más horribles del mundo para dejar de idealizarlo todo", relata el cantante.

En sus 25 años de trayectoria musical, Dani Martín se ha caracterizado por ser una persona osada e incluso descarada. Sin embargo, explica que esa imagen no se traslada a su vida más íntima.

"Nunca me he tirado un pedo delante de una pareja", le confiesa el cantante a Jordi Évole, asegurando que siempre ha sentido pudor por excederse en la confianza.

No obstante, afirma que le han recomendado no ser tan pulcro en sus relaciones personales. "Mi psiquiatra me dijo que tenía que encontrar a la chica que se tire los pedos más horribles del mundo para dejar de idealizarlo todo", añade Dani Martín.