Alba Flores y Elena Furiase recuerdan a su abuela Lola Flores: "Nos contaba cuentos rarísimos, como de David Lynch o Tim Burton"

Alba desvela en Lo de Évole que llamaba a su abuela, Lola Flores, 'Oleole'. Junto a su prima Elena recuerda los extraños cuentos que les contaba para que se durmieran... y que les ponían la piel de gallina.

"Venía a la cuna, movía las manos y me cantaba: 'Ole, ole, ole'", recuerda en Lo de Évole entre risas Alba Flores junto a su prima, Elena Furiase, acerca de su abuela, Lola Flores. Bueno, para ella, abuela 'oleole'. 'La Faraona' era muy cariñosa con ellas, pero les contaba cuentos "rarísimos", desvela Elena.

La hija de Lolita no puede olvidarse de uno de ellos: el del caballo al que le gustaban las papas fritas. "Yo me acuerdo del de la orejita", añade la hija de Antonio Flores. "El de la orejita también, que un gigante perdía una orejita o algo así y la orejita estaba por la arena y el gigante decía: "Orejita, orejita, orejita". Y la orejita salía de la arena y cogía la orejita. Bueno...", cuenta su prima.

"Los cuentos de mi abuela eran como de David Lynch", comenta Alba. "Los podría hacer Tim Burton perfectamente", bromea Elena.



La canción para dormir

Ay, mamaíta, mía, mía, mía.

¿Quién será? Cállate, hijita mía, mía, mía, que ya se irá.

Que no, que no me voy,

que subiendo las escaleras estoy.

Ay, mamaíta mía, mía, mía, mía.

¿Quién será?

Cállate, hijita mía, mía, mía.

Cantan ellas a dúo. Y eso era lo que les cantaban a las niñas para que se durmieran cuando estaban de vacaciones en Marbella y los adultos se iban a cenar. "¿Cómo nos dormíamos luego?", se sigue preguntando hoy Alba.

El yayo

Las nietas de El Pescaílla no olvidan que su abuelo era un gran cocinero. "Porque ella y yo nos levantábamos en Marbella y nos levantábamos muy pronto, yo antes, y había un momento ahí que el yayo nos traía tostadas de aceite con sal, ¿te acuerdas?", dice con emoción Elena. La preocupación de ese abuelo siempre era la misma: "¿Habéis comido?". Tampoco quería que bucearan en la piscina: "Os quito el tapón".

Él no jugaba tanto con ellas, pero siempre estaba pendiente de sus andanzas. "Él se sentaba, veía 'Walker' y le llamaba el payo Walker", comentan entre risas.

"Era el patriarca", deduce Jordi Évole. Alba le corrige: "Lo del patriarca es un invento más payo que gitano. Lo veis más desde afuera. Desde dentro de las familias gitanas son los tíos y las tías, que son la gente que tiene autoridad, pero también son las tías, las mujeres, ¿sabes?".

*Vuelve a ver Lo de Alba Flores parte 1 y parte 2 en atresplayer.com.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.