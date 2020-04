El padre José Luis Sánchez destaca que llega a tener casi 70 oraciones en un día, "los llamados responsos, oraciones breves de siete minutos". Y es que el religoso afirma a Jordi Évole que en plena crisis del coronavirus su trabajo es "el doble o el triple": "Eso depende de los días, pero yo llevo 20 años rezando por los difuntos. O sea, que yo digo que puedo estar algo entrenado para responder a la situación".

Preguntado por Jordi Évole sobre cómo lo pasan las familias que no pueden despedirse de un ser querido, el padre afirma que "lo están pasando muy mal". "Se nota, porque, además, la familia se acerca a ver si el féretro es de la persona que ellos quieren enterrar. Algunos se ponen nerviosos", destaca, y recuerda el caso de "una chica que comenzó a gritar en el crematorio que quería que le aseguraran que el cuerpo era el de su madre".

Además, Évole le pregunta si "entiende que puede haber creyentes que en una situación como esta duden de la existencia de Dios ante la dureza de una pandemia". Sin duda, pero eso ha sido siempre", destaca el padre, que declara que "ante el mal del mundo, de una enfermedad o de la pandemia mucha gente se pregunta, '¿Dónde está Dios? ¿Dios qué hace ante esto?'".

"La respuesta no puede ser otra que él es el que da nuestra esperanza. Porque lo que yo digo y repito es que si Dios no existiera, esto sería un fracaso. No tendría sentido nada", concluye el padre José Luis.

Otros momentos destacados

Jordi Évole también entrevista a Ana Sotodosos, auxiliar de enfermería en una residencia a las afueras de Madrid, quien se emociona al recordar la cantidad de ancianos que han muerto en su residencia: "Son demasiados, no se puede mercantilizar con ellos".

Por su parte, Adela Cortina afirma que "en los partidos políticos hay demasiada gente que no busca el bien común, sino sus propios intereses. Eso es política inmoral". Además, la filósofa señala que "hemos despilfarrado dinero público en batallas ideológicas en vez de invertirlo en Sanidad".