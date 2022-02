"Tú tienes letras muy guerrilleras, duras. Con la Policía, con situaciones que te has encontrado en la vida, pero en una de tus últimas canciones, dices algo tan prosistema como pagar todos los meses a Hacienda", pregunta Jordi Évole a Morad, que afirma que antes no tenía dinero para entrar en las tiendas y tenía que robar las prendas".

"Cuando era niño, me acuerdo que intentábamos coger una camiseta y ahora pago todos los meses a Hacienda", destaca el rapero, que afirma que cuando se ve pagando a Hacienda cantidades importantes le parece algo bueno porque contribuye al país "para que ese dinero vaya al médico, que es público y para las escuelas públicas". "Yo nunca he cotizado y para una vez que puedo cotizar hasta el máximo legal, me siento bien ganando dinero legal, me encanta". Además, Morad manda un mensaje en el vídeo a todos los jóvenes sobre la importancia de estudiar.