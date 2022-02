Jordi Évole habla con Morad y con su pandilla del barrio en la Florida, L'Hospitalet de Llobregat, en Barcelona. Entre ellos existe una gran diversidad cultural y es que mientras algunos son musulmanes otros afirman que no profesan esa religión. Además, todos reflexionan sobre sus pasos por centros de menores o la propia cárcel. "La calle es así. Tú sabes que aquí puedes irte cualquier día preso", afirma Morad, que señala que caminando por el barrio "te puede pasar": "Hay un robo, te ven a ti y te lo llevas tú hasta que sea el juicio y saques tus pruebas y demuestras que tú no has sido".

"Alguna cosa haréis", responde Jordi Évole, que afirma que aunque no ha ido a hacer juicios de valor les ve "echando pelotas fuera". "En la vida todo se ha hecho, pero ha llegado un momento que hemos dicho 'basta ya' Se ha puesto Morad a cantar, basta ya", señala Morad, que afirma que "sin dinero no eres nadie": "¿Y si da la casualidad de que los cuatro nos ponemos a trabajar de mozos de almacén en Amazon? Y no hemos hecho nada, la misma vida de ahora. No hacemos nada, ningún delito y llega un delito. Para sacarlo a él demostrar que no ha sido son 3.000 euros". "Hacemos un gasto al año en abogados de 100.000 euros", resaltan.