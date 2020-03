"¿Qué pasaría si Dios fuera mujer?", pregunta José Mujica a Jordi Évole. Una pregunta que pilla por sorpresa al presentador, que responde que "igual lo es". "Yo creo que debe ser mujer, si existiera", destaca el expresidente de Uruguay, quien reflexiona sobre el tema y afirma que "siempre" se habla de dios como si fuera "un hombre".

Por otro lado, el presentador de lo de Évole pregunta a Mujica sobre su amor hacia los perros y le informa sobre la situación que están viviendo estos animales durante la cuarentena por coronavirus. "Sabe usted que, en España, las autoridades han pedido a la población que se confine, y solo se puede salir de casa con una excusa como pasear al perro", destaca Évole, que afirma que ahora "muchos querrían tener uno".

"Tengo un amigo que me dice que la única conquista que ha hecho el hombre arriba, en la Tierra, es el perro", recuerda Mujica, que resalta que "nos creemos nosotros que lo conquistamos, pero, en realidad, nos conquistó él a nosotros". Preguntado por Évole si sigue teniendo perro, el expresidente de Uruguay afirma tajante: "¡Cómo no tener perro! Si cada vez conozco más a la gente".

Además, preguntado por Évole si piensa que estamos en guerra, como han dicho líderes mundiales como Macron, José Mujica afirma que "no": "No estamos en guerra, esto es un desafío que la biología nos mete para recordarnos que no somos tan dueños absolutos del mundo como nos parece".

"Esta crisis tan mala tiene una cosa buena, llamarnos la atención de que los problemas de otras partes también son nuestros problemas", destaca José Mujica. Por ello, el expresidente de Uruguay pide "combatir el egoísmo que llevamos dentro" para vencer al coronavirus: "Debemos apechugar socialmente entre todos".

Por otro lado, el expresidente de Uruguay muestra su decepción con los líderes mundiales por su inacción para frenar el calentamiento global: "No es un problema ecológico sino político. Nunca el hombre tuvo tantos recursos, capacidad, ni capital" para frenarlo. Vamos a un 'holocausto ecológico' y están haciendo una gigantesca sartén para freírnos", afirma.

Mújica también muestra su enfado con el sistema actual. "No sé para qué mierda hay un puñado de viejos que siguen queriendo más y más plata. ¿Por qué no dejan de joder?, si se van a morir como cualquier hijo de vecino", reflexiona a la vez que pide sujetar "el mercado" al interés humano ya que "el dios mercado es la religión fanática de nuestra época".

El expresidente también manda un mensaje a todas esas personas que están viviendo la cuarentena por coronavirus: "La peor soledad es la que llevamos dentro, es tiempo de meditar. Habla con el que tienes dentro, es tiempo de meditar un poco, mirar por una ventana al cielo y, el que no lo tiene, imaginarlo".

Por último, el expresidente de Uruguay realiza una reflexión en tiempos de coronavirus sobre la vida en la que afirma que "vivir significa gastar el tiempo"en lo que te haga feliz: "Mientras tengas causa para vivir y luchar, no tienes tiempo para estar desencantado y que te coma la tristeza".