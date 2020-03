Julia Pastor habla con Jordi Évole sobre cómo está viviendo sola en su casa la cuarentena por coronavirus. "Ni siquiera tengo un triste constipado", destaca esta anciana de 95 años, que afirma sentirse "muy bien". "Es la primera vez que hablo a alguien por videollamada", destaca sonriente a Jordi Évole desde el salón de su casa.

La mujer, que vive sola, explica que María Jesús, una de sus vecinas, se encarga de hacerle compañía: "Es una amiga que vive en la otra calle. No tengo a nadie, solo a ella. Ella me ayuda y me trae comida". "Yo vivo solita, pero por la mañana a las 7 viene mi amiga con su perrito que es muy cariñoso y le guardo un trocito de magdalena", destaca Julia, quien también señala que recibe las llamadas de la ayuda a domicilio preguntándole si se encuentra bien.

"Siempre he vivido sola, a veces llevo la seoleda un poco triste pero en la calle veo a personas y se me acaba", recuerda la anciana, que recuerda que lleva más de ocho días sin salir de la calle. "A mí me gusta caminar por la calle. ¿Yo creo que por ir a la farmacia no me multarán, no?", pregunta Luisa a Jordi Évole.

El periodista le pregunta si piensa después de haber vivido una guerra piensa que esta crisis por coronavirus también lo es, algo a lo que Luisa responde tajante: "La guerra a mí me pilló de muy pequeña, pero esto no es una guerra".