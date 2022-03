Las lectoras de Megan Maxwell tienen diferentes visiones y preferencias sobre su obra. Además, algunas se sienten identificadas con los personajes, y a otras a veces les gustaría ser alguno de ellos. Cuando Jordi Évole les pregunta sobre cómo son personajes masculinos en las novelas de Megan Maxwell ellas responden "potentes" y "con carácter". Pero Évole va más allá y pregunta: "Para que yo lo entienda, ¿los hombres en las novelas de Megan Maxwell son empotradores?".

"Lo que yo he leído, sí", responde una de las lectoras. Otra le rebate diciendo que "depende de las novelas", dando pie a un debate sobre sí empotadror "es un hombre que va a meterte candela y no sabe lo que hace" porque en ese caso la repuesta sería "no". Puedes ver la conversación completa en el vídeo superior de la noticia.

"Las protagonistas son mujeres empoderadas"

"Las protagonistas son mujeres con libertad total, que hacen lo que quieren", destaca una lectora de Megan Maxwell. Y es que todas están de acuerdo sus libros han sido "rompedores" en el género romántico. Puedes ver sus reflexiones en este vídeo.