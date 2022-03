La escritora de novela romántica, cómica y erótica Megan Maxwell cuenta en 'Lo de Évole' las pericias que pasó su madre ser su única progenitora en aquellos tiempos. Aunque nació en Alemania, cuando su madre le contó a su abuelo que tenía una niña este le dijo: "Para España".

"En el cole era complicado muchas veces", recuerda Megan sobre su experiencia de ser hija de madre soltera en los años 70. "Porque a veces la típica fiesta de cumpleaños que no me invitaban por eso", explica. "Esas cosas que me pasaron siendo niña explican el carácter que tengo de guerrera", cuenta Megan Maxwell en el vídeo que puedes ver en la parte superior de esta noticia.