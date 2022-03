Las lectoras de Megan Maxwell se conocen muy bien su obra, algunas de las escenas de sus novelas se las saben de memoria. Pero Jordi Évole va más allá, y les pregunta si algunos de esos momentos eróticos que describe la aurora lo han puesto en práctica.

"Mi ilusión es que me empotre contra la pared. Que me coja en brazos, pero es que no puede tiene dos hernias discales", cuenta una de las mujeres con pena. Otra, avisando a su madre que apague la tele por lo que va a confesar, cuenta que tras leer estas novelas se decidió a probar que "le anudaran las manos".

Aunque como bien cuentan las seguidoras de Megan Maxwell, algunas cosas no son como uno se las imaginas. Una de ella, le echó chocolate caliente a su marido y el resultado no fue el esperado. "Lo quemé vivo", relata la mujer.