María Jesús Montero duda al responder a quién hubiera votado en la primera victoria socialista: "A Felipe González... o a su izquierda"

"¿Recuerda usted lo que hacía el 28 de octubre de 1982?", pregunta Jordi Évole a María Jesús Montero. La vicepresidenta primera del Gobierno no tarda en ubicar esa fecha. "La primera victoria socialista", confirma.

María Jesús Montero echa la vista atrás a petición de Jordi Évole y rememora cómo vivió la primera victoria socialista el 28 de octubre de 1982. "Recuerdo los días previos. Aquello era una ebullición tremenda. Era una alegría contagiosa", cuenta en 'Lo de Évole' con una sonrisa.

"El sector de la izquierda, independientemente de que se participara del Partido Comunista, del PSOE o de la asociación de vecinos de tu barrio... qué alegría, Jordi", rememora. "Era una alegría contagiosa", insiste. "La gente veía la posibilidad del cambio. Los sindicatos palpaban la posibilidad del cambio", narra. "Eso se celebró... nos sentíamos responsables de esa victoria, aunque no se militara en el PSOE", añade.

¿A quién hubiera votado María Jesús Montero?

La ahora ministra de Hacienda no pudo votar en las elecciones del 82 por tener tan solo 16 años. "¿Hubiese votado a Felipe González?", quiere saber Jordi Évole. "Hombre, claro", contesta ella tajante, aunque después reflexiona algo más su respuesta. "Creo que sí, ahora que me lo preguntas. Hubiera votado a Felipe González o a la izquierda, no lo sé. A la izquierda, seguro".

Évole le recuerda que la izquierda de Felipe González en aquel momento era (Santiago) Carrillo. "Sí, el Partido Comunista", confirma ella.

La entrevista a María Jesús Montero en 'Lo de Évole'

Durante esta charla, la vicepresidenta primera del Gobierno responde a otras muchas cuestiones, tanto a nivel político como personal. La ministra ofrece una profunda reflexión sobre por qué el PSOE no gobierna hoy en Andalucía y sorprende al entrevistador desvelando que cuando tenía 20 años vivía en una comunidad cristiana.

La política socialista habla también de su familia, tanto de sus hijas como de sus padres, e incluso menciona a Shakira.