María Jesús Montero: "Con 20 años me fui a vivir a una comunidad cristiana; podíamos llegar a juntarnos 25 personas"

María Jesús Montero confiesa a Jordi Évole que se fue "muy joven de casa, en torno a los 20 años, antes de terminar la carrera". "Me fui a vivir a una comunidad cristiana con mi grupo de amigos. Cada uno aportaba con lo que nos daban nuestros padres y cada uno estudiaba su carrera", relata, a lo que añade que "era una casa abierta", en la que vivían "seis personas", pero podían llegar a juntarse "hasta 25 en diferentes momentos".

La ministra de Hacienda recuerda aquella experiencia como "una de las mejores" de su vida. "La repetiría siempre. Éramos cristianos, de izquierdas y un poco hippies. Conservo a mis amigas de entonces. Son mis amigas del alma", expresa María Jesús Montero.

Además, la ministra cuenta a Évole que fue como monitora "a campamentos siendo ya directora de hospital". "Cuando estaba escondida jugando me preguntaba qué dirían mis compañeros de hospital si me vieran. Y luego mi madre me reñía muchísimo porque decía que tenía poner la lavadora cuatro veces para que se fuera la mierda", recuerda con cariño Montero, quien destaca que lo hacía porque le "gusta mucho trabajar con jóvenes". "Yo iba de campamentos con jóvenes de las 3.000 viviendas, con realidades totalmente distintas a las que tenía en el día a día", subraya.