Las sinceras palabras de María Jesús Montero sobre sus padres: "Quizás el gesto más feminista de mi padre es que siempre consideró la valía de mi madre"

"Mis padres son profesores, vocacionales, otra cosa que marca carácter", señala en este fragmento de la entrevista María Jesús Montero a Jordi Évole, a quien confiesa que "la gente le para por la calle en Sevilla para preguntarle por ellos". Unos padres que siempre han defendido la escuela pública. "Al igual que yo y mis hijas, que siempre han ido a escuela y universidad pública. Se han educado en el entorno que nos corresponde a todos", cuenta la ministra, que asegura que "el gen docente" ha formado parte de ella.

"A los hijos de padres maestros se nos requiere un plus de exigencia académica y en el comportamiento. Si sacaba un 9,75, me preguntaban que por qué no un 10", recuerda la vicepresidenta del Gobierno, que cuenta a Évole que pese a la exigencia, su casa siempre ha sido "muy armoniosa, con una familia muy ordenada y estructurada".

En casa de Maria Jesús Montero

"El elemento más destacado era que mi madre trabajada, lo que significa que conozco a mi madre siempre corriendo, con una actividad frenética. Era imposible llegar a todo en una sociedad como aquella, en la que las mujeres tenían el peso de la responsabilidad en casa", destaca Montero, que añade, por su parte, el esfuerzo que hacía su padre, quien "también ayudaba" y "tenía un trato exquisito sobre mi madre".

"Siempre consideró a mi madre mejor que él. Había que animarlo a limpiar o recoger la mesa, porque había pertenecido a una cultura muy patriarcal, pero él no la desarrollaba en casa. Quizás el gesto más feminista de mi padre es que siempre consideró la valía de mi madre", asevera la ministra.

Tras el fallecimiento de su padre, Montero lamenta "la sensación de vació" que se quedó: "Mi padre se apagó como una velita, no tuvo una enfermedad brusca. Yo me perdí la parte de la pandemia, en la que no pude estar con él".