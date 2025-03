María Jesús Montero y su confesión sobre Shakira: "Me gusta mucho de cantante, pero no lo de Hacienda"

La ministra explica en Lo de Évole cómo le afectaría el enterarse de que un deportista o artista que vive en España no tributa en el país. "No diría que lo dejo de admirar, pero me influye", señala, tras lo que pone el ejemplo de Shakira.

"¿Dejaría de admirar a un deportista si se enterase de que tributa en Andorra?", pregunta Jordi Évole a María Jesús Montero, quien reconoce que le "influye". "No diría que lo dejo de admirar, pero me influye. No solo con los temas fiscales, sino también con los que tiene que ver con las agresiones sexuales", expresa la ministra de Hacienda.

Así, Montero pone de ejemplo el momento el que "se trasladó a la vida pública las cuestiones relativas al trato de Plácido Domingo con las mujeres". "¿A quién no le gusta Plácido Domingo? Es un español con una fama mundial muy merecida, pero me influye, al igual que la relación de Picasso con las mujeres", señala, tras lo que manifiesta que le gusta "mucho Shakira de cantante, su energía, vitalidad, y que es optimista", pero no le gusta "lo de Hacienda". "Al personaje le quita algunas cuestiones, pero eso no opaca, ni mucho menos", apunta la ministra.