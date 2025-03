María Jesús Montero cuenta a Évole una divertida anécdota sobre su hija: "Le dijo a la profesora que de mayor no quería ser consejera"

"¿Alguna vez a alguna hija suya le han dicho algo en el colegio o en la universidad? ¿Se ha encontrado con eso?", pregunta Jordi Évole a María Jesús Montero en 'Lo de Évole'.

La ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, desvela una curiosa anécdota. "Cuando mi hija tenía cinco años, su profesora le preguntó qué quería ser de mayor. Entonces, ella responde espontáneamente: 'Consejera, no'". Jordi Évole no puede evitar una carcajada ante la ocurrencia de la pequeña. "Cuando le preguntaron por qué no, Julia dijo: 'porque mi madre trabaja mucho'", añade Montero.

El padre de las hijas de María Jesús Montero, militante de Sumar

Sus hijas, asegura, se han criado en un ambiente "en el que la política" era "clave". "Siempre, su padre y yo hablamos mucho de política. Él pertenece a otras formaciones políticas que no son la mía", cuenta para sorpresa de su entrevistador, que no deja pasar por alto este detalle. "¿Ah, sí? ¿Su exmarido es de otro partido?", quiere saber. "Es de la izquierda del PSOE", revela ella, refiriéndose a Izquierda Unida en su día y ahora Sumar.

"Por tanto, nosotros hemos hablado de política siempre desde que son pequeñas. De hecho, muchas veces en las conversaciones familiares, antes de ser yo vicepresidenta ni nada de esto, mis hijas siempre dicen: 'ah, que estáis hablando de política, me voy'", narra. Montero asegura que no sabe a qué partido han votado sus hijas en las últimas elecciones. "Sé que han votado por la izquierda, eso con toda seguridad, pero no por quién se decantan, ni suelo presionar en este sentido", manifiesta la política socialista.