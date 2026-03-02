Manu Sánchez, antes de su operación a vida o muerte: "Les mandé un mensaje a tres amigos míos dándoles permiso para ligar con mi mujer"

En una conversación íntima con Jordi Évole, el humorista reflexiona sobre cómo la enfermedad ha transformado su manera de descubrir lo que significa el "amor verdadero": "Cuando yo me daba asco, ella me miraba con deseo".

"¿Se vive diferente el amor cuando se está tan enfermo?". Con esa pregunta, Jordi Évole abre una de las reflexiones más personales de la entrevista a Manu Sánchez. El humorista advierte que le gusta "hablar bien de la gente a sus espaldas y mal a la cara". Sin embargo, en esta ocasión rompe su propia norma para dedicarle unas palabras íntimas y sinceras a su mujer, quien le ha acompañado durante todo el proceso de su enfermedad. Gracias a ella, confiesa, ha descubierto que existe el "amor verdadero".

"En las buenas yo estoy enamorado de mi mujer y mi mujer de mí. Todo nos iba bien, felices. En las buenas no habíamos tenido la oportunidad de demostrarnos qué iba a pasar en las malas", reconoce, bromeando con el dicho popular de que "a las parejas se las conoce en el divorcio, a los amigos en las mudanzas y a los hermanos en las herencias".

"Cuando te das asco a ti mismo"

Pero fue precisamente en el momento más duro cuando, asegura, comprendió la dimensión real de su relación. El humorista describe sin filtros el deterioro físico provocado por el tratamiento: la caída del pelo y las cejas, la anemia, las náuseas constantes "abrazado a un váter vomitando", la debilidad extrema, la silla de ruedas y la sensación de no reconocerse ni en el espejo.

"Cuando te das asco a ti mismo, dándome asco hasta mi propia saliva, hasta tu propio sudor porque has estado ocho horas al día de lunes a viernes dándote una quimio donde hay veneno, cuando no te reconoces, literalmente, porque no se te desbloquea el móvil, porque no es tu cara...", relata.

En ese punto, lejos de apartarse, su mujer permaneció a su lado. "En ese momento en el que tú te das asco a ti mismo, tu mujer se mete en la cama contigo, te echa la pierna por encima, te mira con ojos de deseo y te dice: 'Ven para acá, dame un beso'", confiesa emocionado.

La insólita decisión de Manu Sánchez antes de entrar en quirófano

El cómico asegura que "no le ha dado importancia a su funeral" y que, antes de su primera operación a vida o muerte, ya había pensado en todo, incluso en lo inesperado.

"Le he dado vueltas a muchas cosas, he hecho cosas como enfadar a mi mujer... porque antes de la operación le mandé un mensaje a tres amigos míos, muy monos, inteligentes y con principios que me gustan, dándoles permiso, por si yo me moría, para poder ligar con Lorena", confiesa entre risas.

