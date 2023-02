"Ante afirmaciones muy contundentes de Federico (Jiménez Losantos) no ha habido reacción ni judicial ni no judicial para desmentir lo que estaba informando, algo que todavía me hace escucharle con mayor atención", asegura Macarena Olona en su entrevista con Jordi Évole en 'Lo de Évole'.

Évole recuerda las palabras del periodista, que define a El Yunque como una "secta ultracristiana infiltrada en Vox". Tras un largo e incómodo silencio, Jordi lanza una pregunta Olona. "¿Usted lo ha visto eso?" "Yo no lo he visto (...) No tengo ni idea de las vinculaciones entre Vox y El Yunque, pero mi impresión y mi intuición cada vez mayor conforme avanzaba el tiempo es que las decisiones en Vox no se tomaban dentro del partido".

Olona asegura que tenía una "sensación de niebla a su alrededor cuando miraba hacia arriba". La primera vez que lo advirtió fue cuando publicó su foto vacunándose contra el coronavirus y recibió ataques que ella cree que fueron "fuego amigo". La exdiputada de Vox indica que hubo personas que comenzaron a decir que el cambio de su discurso se había producido a raíz de que le habían "implantado un chip" al vacunarle.

"Lo que nosotros hemos leído sobre El Yunque parece casi una película de miedo, porque es una organización paramilitar ultracatólica de extrema derecha cuyos miembros juran instaurar el reinado de Cristo en la Tierra y luchar contra las fuerzas de Satanás. Para eso, se infiltra en asociaciones, grupos mediáticos y partidos políticos. ¿Eso es así?", pregunta Évole, quien recuerda a Olona que Federico Jiménez Losantos ha afirmado que Rocío Monasterio e Iván Espinosa de los Monteros son miembros de El Yunque.

"Yo, con Rocío no he tenido relación estos años, más allá de momentos puntuales. Iván lo ha negado por activa y por pasiva", reconoce la entrevistada.