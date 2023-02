Este domingo, a las 21:25 horas Jordi Évole entrevista en su segundo programa de la temporada a Macarena Olona. La exdiputada de Vox habla como nunca del partido y de su relación con algunos de sus miembros, com Santiago Abascal o Javier Ortega-Smith.

"Santi no es libre, las decisiones de Vox no siempre se toman en Vox ni por los rostros visibles", afirma Olona, que reconoce que Abascal "tiene limitaciones". No te pierdas su entrevista, con programa doble.