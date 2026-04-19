Hoy, en Lo de Évole, Jordi Évole pasea por Barcelona con Loquillo: "¿Casualidades? No. Leyenda"

Loquillo habla en Lo de Évole de su conciencia de clase y memoria familiar, de las decisiones valientes que marcaron su trayectoria y de los excesos generacionales y el papel del artista en la democracia.

Jordi Évole entrevista al cantante Loquillo, esta noche a las 21:30 horas en laSexta.

Es el icono rock por excelencia de la música española. Lleva casi medio siglo sobre los escenarios defendiendo un personaje que ha trascendido generaciones. Desde finales de los años setenta, José María Sanz (Barcelona, 1960) ha levantado un universo propio a base de canciones, actitud y una identidad inconfundible. Un icono construido con pocos ingredientes, pero firmes: un ego declarado, una reivindicación constante y una disciplina de trabajo incansable.

Algo tiene el Loco. Casi cinco décadas después de sus inicios, ha publicado más de treinta álbumes, ha vendido millones de copias y sigue llenando salas y pabellones. A sus 65 años, continúa entregado por completo a su alter ego: Loquillo es un proyecto vital al que dedica las 24 horas del día. Él mismo se encarga de sostener y defender una marca que entendió desde muy joven, cuando decidió que quería vivir como una estrella de rock.

En la última emisión de con su entrevista a Fernando Tejero sobresalió como lo más visto de la noche entre privadas con 1.063.000 seguidores de media y más de 2,7 millones de espectadores únicos. Fue líder sobre su rival directo con un 8,6% de cuota y de forma absoluta en Target Comercial (11,5%).

Esta noche, Jordi Évole se cita con Loquillo en Barcelona, la ciudad que le vio nacer y también convertirse en artista. Juntos recorren algunos de los escenarios clave de su vida: La Rambla, las calles del El Raval, el histórico Bar Pastís o el Sot del Migdia, donde ofreció uno de sus conciertos más recordados. En ese paseo cargado de memoria, el rockero repasa su vida y su carrera sin filtros y sin renunciar al personaje.

El personaje, excesos, la política y la construcción de una voz propia

Paseando por La Rambla repasan los inicios de su trayectoria y el origen de su apodo y el personaje mientras Loquillo recuerda una Barcelona irrepetible: la de finales de los setenta, una ciudad efervescente y conectada con Europa, donde convivían movimientos sociales, cultura underground y una sensación de libertad absoluta.

El cantante habla de su conciencia de clase, marcada por la historia de su familia tras la Guerra Civil, y de cómo esa herencia ha influido en su carrera. Recuerda decisiones controvertidas, como posicionarse políticamente en los años noventa o denunciar abusos, que tuvieron consecuencias directas en su trayectoria profesional.

Sin morderse la lengua, Loquillo habla también de los excesos de su generación, de las drogas y de los riesgos de aquella época. Y reflexiona sobre la politización de su generación y el papel del artista en la construcción democrática.

También aborda su relación con la fama, la publicidad y la industria, reconociendo sin complejos su participación en campañas comerciales mientras reivindica la coherencia de su trayectoria. En su discurso aparece con fuerza la idea del ego como motor creativo y la necesidad de disciplina constante para sostener una carrera de largo recorrido.

La conversación culmina en un tono más íntimo, con recuerdos familiares, y una mirada emocional a Barcelona como ciudad de origen y transformación. Un cierre que conecta la construcción del mito con la biografía personal y con la memoria de una generación entera.

En este recorrido por su vida, Loquillo se muestra como lo que siempre ha sido: un artista que sigue defendiendo, por encima de todo, su propia leyenda.

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