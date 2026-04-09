Alejandro Sanz publica una romántica foto con Stephanie Cayo por su cumpleaños: "Brillas como nadie"

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo ya no se esconden. El cantante ha publicado en sus redes sociales una fotografía en el cumpleaños de la actriz dedicándole unas bonitas palabras: "Feliz vuelta al sol".

Alejandro Sanz ha publicado una romántica fotografía para celebrar el cumpleaños de su novia, la actriz Stephanie Cayo. "Brillas como nadie, que la magia te acompañe siempre", ha escrito junto a la imagen el artista, que ha deseado una "feliz vuelta al sol" a la actriz por sus 38 años.

Tras ver la foto, Tatiana Arús reflexiona en el plató de Aruser@s: "Lo que, presuntamente, iban a guardar de puertas para dentro no ha sido así". "Incluso, la propia actriz hace unos días compartían imágenes en las que vemos que hubo una celebración previa a su cumpleaños", explica la colaboradora de Aruser@s.

Por su parte, Alfonso Arús pide a los famosos que "cambien de peinado o de gafas": "Como todos se peinan igual y llevan las mismas gafas, no sé si es Alejandro Sanz o Antonio Canales, les veo a todos igual".

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