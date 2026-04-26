Alejandro Sanz, muy crítico con el racismo en el fútbol español y los insultos a Lamine Yamal o Vinicius: "Me siento avergonzado"

Alejandro Sanz se muestra muy crítico con Donald Trump en su aventura por EEUU con Jordi Évole. Sin embargo, él asegura que no sabe de política, pero de fútbol sí. Por ello, como futbolero, no puede sentir más vergüenza ante los cánticos racistas a jugadores como Vinicius o Lamine Yamal. Porque al final, todo es política.

"Lo que ha pasado con Lamine Yamal, con Vinicius, los insultos, esto que pasa en los estadios, debería parar", dice con contundencia Alejandro Sanz en su paseo con Jordi Évole por Washington. El periodista, que acompaña al cantante en dos paradas de su gira por EEUU, dice sin tapujos que "en España tenemos un problema muy gordo con el racismo". "Muy gordo", le da la razón Alejandro, quien acaba de criticar las políticas de Donald Trump y ha hablado de una detención del ICE que su equipo ha presenciado en un hotel de Chicago.

En nuestro país también hay mucho racismo, aunque "no nos demos cuenta". "Y nos creemos que no, que lo tenemos superado", lamenta el cantante. Jordi no puede evitar acordarse de un episodio reciente en el campo del Espanyol, en un partido de la Selección. "Tienes a un tío como Lamine Yamal...", empieza a decir el presentador. "Y aunque no lo tuvieras", interrumpe Sanz. "Me sentí avergonzado. Mira que a mí me gusta ver los partidos de la Selección, pero cuando vi eso...".

Alejandro identifica a las personas que profieren insultos racistas en un tipo: "las que compran el pack completo del ideario". Un ideario compuesto por varios puntos fundamentales que él se encarga de enumerar: "Hay que ser racista, la Tierra es plana, el hombre no llegó a la Luna y las vacunas nos matan".

"Además hay una cosa de cajón: no hay que utilizar a la inmigración como arma política. España ha sido un país emigrante, como todos los países. El ser humano se mueve por el mundo y utilizarlo políticamente es rastrero", sentencia. La mayoría de la gente, recalca, emigra para trabajar, aportar y hacer crecer al país al que se desplaza, darle valor.

Jordi Évole vuelve a la situación en EEUU: "Esto es lo que ha hecho este señor aquí". "Este modelo, en España, nadie lo puede querer", cree Alejandro Sanz. "Es injusto, cruel y que hace sufrir a la sociedad de una forma enorme. Es una de las formas de discriminación más crueles que existe". El presentador le recuerda que hay quien en nuestro país se muestra dispuesto a copiarlo, y dice cosas como que "reventaría el barco de Open Arms en el mar".

"El discurso radicalizado se convierte en atractivo para mucha gente y es algo incomprensible. Se han perdido una serie de valores que para mí eran fundamentales y nos guiaban como sociedad", se entristece el cantante.

Su reloj inteligente, los pasos que están dando y la gráfica que le muestra le recuerda a Jordi al arco parlamentario español. "Me alegra ver que los verdes no han subido mucho", suelta entre risas el presentador. "No te prives de un color", responde el cantautor. "No, si trabajo en laSexta. Verde Sexta", contesta Évole. "Anda que vaya visión de negocio tenéis", completa la broma Alejandro Sanz. Ellos vinieron después, todo sea dicho.

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