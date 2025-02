Jordi Évole cuenta a Dani Martín la divertida anécdota del 'filete' que, en realidad, era cocaína: "No, si yo con el arroz voy de puta madre"

Dani Martín asegura que ya ha llegado a esa edad en la que se ha dado cuenta de que hay que "empezar a cuidarse". Por ello, lleva dos años sin beber alcohol. "Bebo agua con gas", le cuenta a Jordi Évole en esta entrevista de 'Lo de Évole'. Ni café, ni cafeína. Su padre, de casi 80 años, no ha bebido nunca y ha cuidado su alimentación, pero él, "no tanto".

"Pero yo no tanto, de alcohol. Yo no he sido muy 'drogota'", enfatiza. "He sido más de 'gintonics' y mucho vino. Si desde El Canto del Loco hasta hoy yo me hubiera drogado, probablemente yo estaría muerto", reflexiona. Y no lo hizo por miedo. "El miedo me ha salvado la vida", reconoce.

"Yo también me he drogado poquísimo, por no decir nada", afirma su entrevistador, que se muestra sorprendido de que la droga circule con tanta facilidad. "En muchos sitios, te ofrecen y, a veces, decir que no es quedar mal", cuenta Évole. "Yo no me entero del argot. Yo he estado en una fiesta de un colega y hemos comido, no sé, arroz. Todo de puta madre, ¿vale? A última hora viene el colega y me dice: '¿te apetece un filete?' y yo le digo: 'no, si yo con el arroz me he quedado de puta madre'", narra mientras Dani Marín se parte de la risa.