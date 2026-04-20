Jordi Évole y Alejandro Sanz llegan a Nueva York 'pisando fuerte': "¿Por qué hemos hecho esta entrevista? Porque nos apetecía"

Tras recorrer Barcelona de la mano de Loquillo, Jordi Évole se desplaza hasta Nueva York, y lo hace con Alejandro Sanz. Él será el invitado del próximo programa de Lo de Évole, que se emite el domingo 26 de abril en laSexta.

La ciudad de Nueva York sirve como espectacular escenario para la próxima entrega de Lo de Évole, que promete cambiar de aires -y de continente- sin perder su esencia.

Tras recorrer Barcelona de la mano de Loquillo en el programa de hoy, Jordi Évole se va de gira y da un salto transatlántico en el siguiente episodio para encontrarse con un invitado de primer nivel: el inconfundible Alejandro Sanz, aunque esta vez, lejos de su tierra y con el skyline neoyorquino como testigo.

"¿Por qué hemos hecho esta entrevista?", le pregunta el periodista al artista. "Porque nos apetecía", responde escuetamente el compositor de 'Corazón partío' o 'Y si fuera ella'.

Mientras tanto, a través de los ventanales situados tras ellos, la ciudad de Nueva York se despliega en todo su esplendor. Entre los edificios más emblemáticos que asoman en el fondo destaca el imponente Empire State.

El próximo domingo, 26 de abril, en Lo de Évole, Alejandro Sanz llega 'pisando fuerte' a Nueva York de la mano de Jordi Évole.

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