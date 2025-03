Hoy en 'Lo de Évole', María León se sincera con Jordi Évole sobre su juicio por atentado a la autoridad y lesiones

'Lo de Évole' cierra temporada, la tercera mejor de su historia, este domingo a las 21:25 horas. El programa capitaneado por Jordi Évole concluye esta ronda de capítulos con una entrevista a María León.

Con una media cada domingo de 1,2 millones de seguidores, un 9% de cuota y más de 2,8 millones de espectadores únicos, 'Lo de Évole' cierra con su mejor resultado de los últimos cuatro años, desde 2021. Con este seguimiento, vuelve a ser nuevamente el programa más visto de la cadena, como lo ha sido en las anteriores cinco ediciones, creciendo además también en el número de espectadores.

María León se encuentra con Jordi Évole en el parque natural Cabo de Gata y se sincera sobre su vida personal, su trayectoria artística y, por primera vez, habla abiertamente sobre el juicio en el que afronta acusaciones como atentado contra la autoridad y lesiones por un incidente con la Policía Local de Sevilla en 2022.

Una familia de artistas

María León y Évole emulan el viaje que hizo la actriz la primera vez que salió de Sevilla con un grupo de amigas. Tenía 17 años y fueron a Cabo de Gata a descubrir el mundo y disfrutar de la vida.

Hija de la también actriz Carmina Barrios y hermana del actor Paco León, María León asegura que la vocación de artista la ha tenido desde muy niña. Recuerda que se crio en el bar que tenían sus padres, en Sevilla, un bar que servía de punto de encuentro de mucha gente, también artistas, y de refugio para muchos otros.

León asegura estar muy unida a su familia, especialmente a su madre, con quien se sigue llamando a diario. Sin embargo, admite que "hubo un momento en el que tuve que cortar un poco el cordón umbilical que nos unía, para sobrevivir".

Recuerda la sorpresa que tuvo en 2011 cuando se llevó el Goya a la actriz revelación por su primer papel como protagonista, en 'La voz dormida'. Asegura que no acababa de entender que le dieran premios "por divertirme".

El #MeToo en el cine español

En la charla, Évole y León también abordan los abusos en la industria cinematográfica de nuestro país: "Poco me han preguntado por el #MeToo en el cine español para lo que deberían", asegura, rotunda, María León, que denuncia que "hay un director conocido al que le hice tres veces la cobra". La actriz sentencia que este tipo de situaciones se cuentan poco "pero pasa mucho".

Juicio por atentado a la autoridad y lesiones

La actriz, que se encuentra envuelta en un proceso judicial desde que en octubre de 2022 fue detenida por un presunto delito de atentado a la autoridad, habla sobre el incidente y el posterior juicio al que se ha tenido que enfrentar. Da su versión de los hechos, que difiere de la de la policía.

Cuando Évole señala que la pueden condenar por ese suceso, María León desvela que "me han ofrecido un acuerdo, pero yo no me he querido doblegar". Añade que "han intentado condenarme de otra manera y ha sido mucho más doloroso" y que "quiero sentir que de alguna manera yo me he puesto enfrente. No voy a ganar, pero un poquito de resistencia voy a hacer".

León también cuenta la época complicada a nivel personal que siguió al incidente con la policía, y como el también actor Raúl Cimas la ayudó a superar el mal momento.