María León se sincera sobre su juicio por agresión a un policía: “No voy a ganar, pero un poquito de resistencia voy a hacer”

María León habla con Jordi Évole sobre su juicio tras ser acusada de atentado a la autoridad y lesiones leves a un policía: "Yo no voy a ganar, es muy difícil, pero me siento en la obligación de estar ahí y resistir".

Jordi Évole cierra temporada hablando con María León, quien ha comparecido ante el juez acusada de atentado a la autoridad y lesiones leves, tras una noche de tensión en 2022 en la que, según la Policía, golpeó a un agente. "¿Estás preparada ahora de que se vaya a volver a hablar del juicio?", pregunta el periodista a la actriz, que contesta rotunda: "Que digan lo que quieran, que aquí estoy yo". "Estoy bien, ahora sí", insiste María León.

Además, la actriz destaca que la gente que la quiere le ha pedido que lo deje ya, pero ella no quiere. "Yo no voy a ganar, es muy difícil, pero me siento en la obligación de estar ahí y resistir", afirma María León, que destaca que quiere sentir que, de alguna manera, se ha puesto enfrente para hacer resistencia.

Una noche de tensión en Sevilla

La madrugada del 1 de octubre de 2022, en las inmediaciones de la Avenida María Luisa, un grupo de agentes de la Policía Local detuvo a un ciclista que circulaba con dificultad y portaba una copa de cristal en la mano. En ese momento, según el relato policial, varias personas comenzaron a increpar a los agentes y a grabar con sus teléfonos móviles.

Entre ellas se encontraba María León, quien presuntamente utilizó su móvil para grabar el interior del furgón policial y hacer comentarios despectivos hacia los agentes. Al pedirle que se identificara, la actriz se negó y afirmó que no llevaba su DNI. Los agentes decidieron entonces trasladarla a comisaría, pero con la ayuda de un amigo, consiguió escapar del vehículo policial.

Fue en ese instante cuando, de acuerdo con la versión de la Policía, León propinó golpes y patadas a un agente, lo que llevó finalmente a su detención.