Gervasio Deferr se sincera con Jordi Évole sobre cómo fue para él pasar de ser aclamado por todos tras convertirse en bicampeón olímpico a acabar sumergido en el mundo de las adicciones y la depresión en el programa de Lo de Évole de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.

El exgimnasta se abre completamente en esta entrevista y desvela cómo es el duro camino que un deportista olímpico debe recorrer para conseguir brillar tan solo unos segundos cada cuatro años, reconociendo que nadie les prepara para la fama que viven durante unos meses si logran conseguir una medalla.

La crítica de Gervasio Deferr al sistema

"Tengo tres medallas olímpicas, ¿cómo puede ser que me queden 15 años de hipoteca por pagar?". Con esta pregunta Gervasio Deferr critica cómo está organizado el sistema, reconociendo que nunca le pareció bien el sueldo que ganan los gimnastas teniendo en cuenta el esfuerzo y la dedicación que requiere su profesión.

El momento en el que más vergüenza pasó en el centro de desintoxicación

Gervasio Deferr reconoce cuál fue el momento en el que más vergüenza pasó durante los diez meses que tuvo que permanecer en un centro de desintoxicación. Además, desvela qué es lo que le decía a todo aquel que le reconocía dentro del centro.

"En esta sociedad hay mucha más gente alcohólica de lo que cree, pero está normalizado"

El bicampeón olímpico reflexiona sobre cómo algunas adicciones están normalizadas y envía un contundente mensaje a todas las personas alcohólicas que están pasando por lo que él vivió. "Ninguna vida vale la pena ser destrozada por el alcohol, ni siquiera la suya", asegura.

El dolor de Gervasio Deferr al hablar de su madre

Gervasio Deferr reconoce que su adicción a las drogas y al alcohol hizo que tuviese comportamientos "imperdonables". Aunque, sin duda, hay uno que terminó marcándole. "A mi madre le dio un infarto y yo no podía estar. Yo no podía estar porque estaba ciego", revela. Además, confiesa que, si ella se hubiese muerto en ese momento, él "no estaría hoy aquí".

La dura confesión de Gervasio Deferr sobre las drogas

"Era autodestructivo, sabía que me podía matar e iba de cabeza". Gervasio Deferr habla sin tapujos sobre sus adicciones y cómo, tras dejar de competir, el problema se acabó acrecentando. "En varios momentos he pensado que igual no me levantaba al día siguiente y me daba igual. Eso es lo grave", reconoce.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Lo de Évole de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.