Gervasio Deferr (Premiá de Mar, 1980) hizo historia para el deporte español un 25 de septiembre del año 2000 en Sidney, cuando se colgó al cuello la medalla de oro olímpica en la disciplina de salto de potro. Repetiría cuatro años después, en Atenas 2004, y ya en Pekín 2008 cerraría su glorioso ciclo olímpico con la plata en suelo.

Posiblemente el mejor gimnasta masculino de la historia del deporte español, Gervasio Deferr anunció su retirada en 2011, cuando solo tenía 30 años, porque ya no podía ganar: "Yo sabía perder, pero gestionaba mal la derrota". Sin objetivo, Deferr se dejó llevar por las adicciones con las que ya convivía durante su etapa en el deporte de élite y que le llevaron a protagonizar episodios mediáticos como su sanción tras dar positivo por cannabis, y otros más desconocidos que desvela al presentador de 'Lo de Évole', como el oro olímpico que ganó después de una noche de borrachera o el miedo que siempre tuvo de dar positivo en algún control antidoping por consumir cocaína.

Tras cuatro años que el ex gimnasta confiesa a Évole haber pasado "inundado en alcohol y en drogas porque no encontraba la razón de nada", en los que vive episodios desgarradores, como el infarto de su madre: "Mi madre se moría, y yo no podía estar porque estaba ciego", Deferr, hoy en día, asegura haber salido de aquel abismo y haber vuelto a "recordar el porqué de mi esencia, de lo que soy. He vuelto a sentirme Gervi".

Ahora regenta un gimnasio en su barrio de La Mina, una zona humilde de Barcelona, desde el que ayuda a jóvenes con pocos recursos a encontrar una vía de escape a través del deporte. Desde allí, Gervasio Deferr cuenta su historia de ascenso, caída y redención este domingo en un nuevo programa de 'Lo de Évole'.

