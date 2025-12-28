Ana Belén confiesa a Jordi Évole cuál fue el peor momento de su vida: "Fue una época jodida. Todo lo que ganamos lo perdimos"

Ana Belén se sincera con Jordi Évole sobre uno de los momentos más duros de su vida personal y profesional. La artista recuerda los problemas económicos que sufrió junto a Víctor Manuel tras embarcarse en una productora que acabó marcando su carrera.

Ana Belénconfesó a Jordi Évole ser "muy crítica consigo misma". La artista se abrió para hablar de uno de los momentos más difíciles de su vida: cuando ella y su marido, Víctor Manuel, decidieron crear una productora.

"Recuerdo un disco que se tituló 'Como una novia'. No lo pasé muy bien. Habíamos tenido muchos problemas económicos con la productora", explicó la cantante y actriz madrileña. Una situación que acabó afectando también a su vida personal. "Fue una época horrible. Una productora no vive del éxito de una película, hace más películas. Fue una época jodida. Todo lo que ganamos lo perdimos. Con deudas, muchas deudas", relató.

De aquel periodo complicado surgió también una salida. Ana Belén recordó que, tras esa etapa, Víctor Manuel compuso 'A dónde irán los besos', lo que les permitió retomar los conciertos y empezar a pagar las deudas acumuladas.

"Fue una época muy triste, yo no fui nada feliz esa época de la productora", aseguró la artista, que reconoció que la situación también puso a prueba su relación de pareja. "No podíamos echarnos nada en cara, pero fue un momento que yo no sabía cómo saldríamos", concluyó.

