La entrevista de Jordi Évole a Morad en 'Lo de Évole' trató diversos temas de interés social, como el racismo, la marginalidad o la pobreza. En contraste con su humilde origen, el rapero goza ahora de una buena situación económica.

"Yo nunca había salido de fiesta, nunca había salido a cenar con amigos... tenía dinero, pero era para lo justo", relata Morad. Su primera gira no generó beneficios, ya que se gastó todo el dinero en sus amigos.

Sin embargo, conforme fue haciéndose conocido, Morad fue aumentando sus ingresos. "Es verdad que he ganado más dinero que un jugador de primera en un año. Es verdad sí, porque lo he comparado", aseveraba Morad justo antes de revelar la cantidad que ha llegado a cobrar: "Puedo llegar a un millón al año".

En el vídeo que acompaña a la noticia, Morad ha explicado cómo consigue llegar a esta cantidad a través de conciertos, bolos, eventos e ingresos de redes sociales y plataformas digitales. Además, también ha narrado que los bancos no aceptaban su dinero cuando empezó en la música: "No me dejaban. Puedo llamar a mi madre y te lo va a decir: 'Yo le abrí la cuenta a mi hijo, no le quería nadie'".