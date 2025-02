"Están locos los españoles": el comentario de Pepe Mujica al recordar su visita a La Zarzuela para ver a los reyes

Pepe Mujica ha tenido repercusión en la prensa mundial durante su época como presidente de Uruguay. Para él, su presidencia dejó claro que representa "una cosa distinta". "¿Tú ves cómo vivo? No ves un presidente que viva así. Vivo de cómodo", comenta a Évole.

Mujica cuenta que Felipe González fue a Uruguay a verle y también lo hizo el rey emérito Juan Carlos I. "Vino por el reportaje que hiciste", confiesa Mujica, en alusión a la entrevista que Évole le hizo hace una década. Pepe también recuerda el día en el que comió con los reyes de España en el Palacio de la Zarzuela.

"Me llevaron a la Zarzuela. Estaba Rajoy, me trató muy bien, me puso un avión. Fuimos a comer con los reyes. Están locos los españoles. La Zarzuela es una estancia en la boca de Madrid, pero bueno", bromea.